Analyst Benjamin M. Theurer stufte die Aktien von Beyond Meat von "Übergewichtet" auf "Gleichgewichtet" herab. Beyond Meat hatte am Mittwoch einen unerwartet hohen Verlust gemeldet. Die Aktien des veganen Fleischersatzherstellers stürzten im nachbörslichen Handel zweistellig ab.

Die Analysten sagten, sie hätten sich "geirrt", als sie Beyond Meat zu Beginn des Jahres schrittweise positiver einschätzten. Beyond Meat verzeichnete sowohl in den USA als auch international einen Rückgang der Verkäufe im Foodservice-Bereich. Die internationalen Einzelhandelsumsätze sind rückläufig und das Unternehmen hat 190 Millionen US-Dollar an Barmitteln verbrannt, die "wahrscheinlich nicht nachhaltig sind".

Das neue Kursziel von Barclays liegt bei 25 US-Dollar und nur 4,5 Prozent über dem Schlusskurs vom Mittwoch. An der Nasdaq wurde das Papier zwischenzeitlich für nur noch 20,60 US-Dollar gehandelt und lag damit unter dem Preis beim Börsendebüt 2019, als die Titel für 25 Dollar ausgegeben wurden.

Piper Sandler-Analysten sind noch pessimistischer. Sie bekräftigten ihr Verkaufs-Rating für die Aktie nach den Quartalszahlen. Das Kursziel senkten sie von zuvor 29 auf zwölf US-Dollar. Das würde einen potenziellen Abwärtstrend von 54,15 Prozent gegenüber dem aktuellen Kurs der Aktie bedeuten.

Auch vorbörslich verzeichnen die Papiere ein dickes Minus von 33 Prozent. Die Titel haben im bisherigen Jahresverlauf knapp 70 Prozent an Wert verloren.

Autorin: Gina Moesing, wallstreet:online Zentralredaktion