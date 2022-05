Krieg treibt den Goldpreis nach oben

Balzers (ots) - Der Krieg in der Ukraine hat den Goldpreis in die Höhe

getrieben. Im Euroraum erreichte er am 08. März 2022 mit 1.880,75 Euro ein

Allzeithoch (Schlusskurs). Auch in Dollar gerechnet blieb der Preis in der

Spitze mit 2070 Dollar nur um fünf Dollar unter dem Rekord vom August 2020.



Der Ausbruch des Krieges beschleunigte einen bereits bestehenden Aufwärtstrend.

Geopolitische Spannungen, wirtschaftliche Unsicherheiten in Folge der

Coronapandemie und insbesondere auch die sehr hohe Inflation trieben den Preis

des Edelmetalls schon vorher in die Höhe; denn unter solchen Bedingungen suchen

Anleger den sicheren Hafen, um ihr Geld zu schützen.