FRANKFURT (dpa-AFX) - Im Dax zeichnet sich am Freitag der erste positive Wochenabschluss seit längerer Zeit ab. Gestützt auf eine global wieder anziehende Risikobereitschaft der Anleger legte der Leitindex am Nachmittag 1,52 Prozent auf 13 949,15 Punkte zu. Der MDax gewann 2,11 Prozent auf 28 774,29 Punkte und der EuroStoxx 50 stieg um 1,7 Prozent. Auch an den New Yorker Börsen zeichneten sich deutliche Kursgewinne ab.

Laut dem Marktexperten Thomas Altmann von QC Partners gibt es Stabilisierungen in allen Anlageklassen. Eine mehrwöchige Schwäche des Dax könnte damit enden, aktuell liegt der Leitindex im Vergleich zum vergangenen Freitag mit gut zwei Prozent im Plus. Den bisher letzten Wochengewinn hatte er am 1. April erzielt, darauf waren fünf schwache Handelswochen gefolgt.