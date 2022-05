Es gebe laut Goldman Sachs einen neuen Investionszyklus. "Wir treten in einen neuen 'postmodernen' Zyklus ein, in dem Inflation ein größeres Risiko darstellt als Deflation. Wir werden wahrscheinlich auch eine stärkere Regionalisierung, teurere Arbeitskräfte und Rohstoffe sowie größere und aktivere Regierungen erleben", sagten die Strategen von Goldman unter der Leitung von Peter Oppenheimer, zitiert CNBC. Letzteres würde zu hohen Staatsausgaben führen. Alle Faktoren zusammengenommen bringen laut den Goldmännern neue Möglichkeiten der Geldanlage.

Oppenheimer sei der Ansicht, dass sich der Schwerpunkt auf Unternehmen verlagern werde, die ihre Geschäftsmodelle leicht anpassen könnten – sowie auf "Befähiger" und "Innovatoren", die durch Senkungen von Energie- und Arbeitskosten Unternehmen effizienter machen könnten. "Viele der Unternehmen, die für diese Themen am empfänglichsten sind, haben in den letzten Monaten an Wert verloren und bieten sowohl einen angemessenen Wert als auch attraktive Wachstumsmöglichkeiten", so Oppenheimer.



Diese 18 Unternehmen aus sechs Branchen gehören laut Goldman Sachs zu den Gewinnern im aktuellen inflationsgetriebenen Zyklus: