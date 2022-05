Am Montag erhielten die Anleger einen Einblick in die Käufe und Verkäufe von Berkshire Hathaway, als das Formular 13F bei der Securities and Exchange Commission eingereicht wurde. Das Unternehmen kaufte im ersten Quartal mehr als 55 Millionen Aktien der Citigroup, ein Anteil im Wert von 2,95 Milliarden US-Dollar meldet CNBC.



Hier die Unternehmen, die Warren Buffett in seinem Portfolio neu positioniert hat:

Neue Positionen in Buffetts Portfolio: Citigroup Paramount Global Celanese McKesson Ally Financial Activision Blizzard

Alte Positionen aufgestockt: Chevron Occidental Petroleum Apple HP

Verkaufte Positionen: Abbvie Bristol-Myers Squibb Wells Fargo

Reduzierte Position: Verizon

Autorin: Laura Ehrhardt, wallstreet:online Zentralredaktion