Daimler Truck treibt die Elektrifizierung des Schwerlastverkehrs weiter voran: Bereits übernächstes Jahr soll der langstreckentaugliche Elektro-Lkw eActros LongHaul mit einer Reichweite von etwa 500 Kilometern serienreif sein. Dies teilte das Unternehmen am Montag mit.

Seit 2021 bieten die Stuttgarter eine abgespeckte Variante des eActros für den sogenannten schweren Verteilerverkehr an. Je nach Batterievariante (336 oder 448 kWh) und Zuladung hat dieser batterieelektrische Lkw eine Reichweite zwischen 300 und 400 Kilometern. Per Schnellladung kann die Antriebsbatterie in 75 bzw. 100 Minuten wieder einen Ladezustand von 80 Prozent erreichen.