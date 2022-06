Im frühen Xetra-Handel am Freitag steht die Rheinmetall-Aktie rund 1,5 Prozent im Plus. Ein Anteilsschein kostet derzeit 200,80 Euro (Stand: 03.06.2022, 09:40 Uhr).

Demnach möchte Rheinmetall bis zu 49 Prozent an der OTO Melara-Sparte der Italiener erwerben. Der Preis soll bei 190 bis 210 Millionen Euro liegen. Das Angebot soll bereits Ende Mai unterbreitet worden sein.

Rheinmetall hat dem italienischen Rüstungskonzern Leonardo offenbar ein unverbindliches Angebot für eine Minderheitsbeteiligung an dessen Sparte OTO Melara unterbreitet. Dies berichtet die Nachrichtenagentur Reuters und beruft sich auf zwei nicht namentlich genannte Insider.

Der deutsche Rüstungskonzern Rheinmetall will bis zu 49 Prozent an OTO Melara, einer Sparte des italienischen Rüstungskonzerns Leonardo übernehmen. OTO Melara stellt neben Geschützen auch gepanzerte Fahrzeuge her.

