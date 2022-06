HANNOVER/DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Mehrere tausend Beschäftigte der Eisen- und Stahlindustrie in Nordwestdeutschland haben sich am Montag an weiteren Warnstreiks im laufenden Tarifkonflikt beteiligt. In Niedersachsen kamen nach Gewerkschaftsangaben etwa 3500 Menschen in Salzgitter, 450 in Georgsmarienhütte und 300 in Peine zusammen. Auch in Nordrhein-Westfalen und in Bremen waren Aktionen geplant.

Der Ausstand soll die Arbeitgeber zu einem neuen Tarifangebot bewegen. Die IG Metall verlangt angesichts der hohen Inflation 8,2 Prozent mehr Geld über eine Laufzeit von einem Jahr als nachhaltige, tabellenwirksame Erhöhung - die Unternehmen waren zuletzt zu 4,7 Prozent über 21 Monate bereit. Der Arbeitgeberverband Stahl hatte die Gewerkschaft aufgefordert, "realitätsbezogene Lösungen mitzugehen".