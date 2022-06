Marktkompass 13.420 DAX etwas erholt | Warten auf die FED | Erwartung verändert | ORACLE | BP

Was passiert heute an den Märkten? Welche Nachrichten bewegen die Kurse? Wer steht im Rampenlicht? Unser Börsen-Frühstück für Sie: Heute früh schauen wir auf die Erwartungen der Marktteilnehmer im Vorfeld der FED Sitzung heute Abend. Wir gehen auf die Stimmung ein, was sich hier in den letzten Tagen verändert hat und welche Parallele zur Vergangenheit besteht. Außerdem im Fokus: zwei Lichtblicke am gestrigen Tag - ORACLE und BP.