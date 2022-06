Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat ihr mittelfristiges Kursziel für Gold gesenkt. Bis zum Jahresende sehen Edelmetall-Experten der Bank den Goldpreis nun bei 2.300 statt 2.500 US-Dollar je Feinunze (31,1 Gramm). Das 12-Monats-Kursziel blieb unverändert bei 2.500 US-Dollar. Zuerst berichtete darüber der US-Nachrichtensender Bloomberg.

Die Goldman-Analysten schreiben: "Es ist verlockend, die jüngste Schwäche von Gold auf einen Mangel an Investitionsnachfrage aufgrund höherer US-Zinsen zurückzuführen. Aber wir sehen den Ausverkauf von Gold in diesem Quartal im Einklang mit dem schwächeren Yuan. Er spiegelt in erster Linie die Auswirkungen von Lockdowns auf die chinesische Wirtschaft wider".