Calibre Mining gibt einen mehrjährigen Ausblick auf eine steigende Produktion aufgrund des Gehalts, 2023 Erhöhung auf 250 - 275 Koz & 2024 Erhöhung auf 275 - 300 Koz

Höhepunkte

- 2023 konsolidierte Produktion: 250.000 - 275.000 Unzen: 15% Steigerung gegenüber 2022;

- 2024 konsolidierte Produktion: 275.000 - 300.000 Unzen: 25% Steigerung gegenüber 2022;

- 2023 - 2024 Gehaltsabhängiges Produktionswachstum in Nicaragua, unterstützt durch die Erschließung hochgradiger Reserven, einschließlich Pavon Central und dem Eastern Borosi Project (EBP")

Die Erschließung des Pavon Central-Tagebaus (6,5 g/t Au-Reserve) wird für Anfang 2023 erwartet.

Starke Anzeichen für eine Ressourcenerweiterung entlang der südlichen Erweiterung von Pavon Central und Pavon South;

Erschließung des EBP-Tagebaus (6,8 g/t Au-Reserve) voraussichtlich in der zweiten Hälfte des Jahres 2023;

- Unternehmensausblick enthält bisher nicht:

Staatlich genehmigtes Gold Rock Projekt (PEA 2020) 50 - 55 koz Jahresproduktion;

Die Entdeckung Volcan ( Pressemitteilung vom 8. Juni 2021 ) liegt etwa 5 km von der Mühle Libertad entfernt;

Die Entdeckung Tranca ( Pressemitteilung vom 8. September 2021 ) liegt etwa 10 km von der Mühle Libertad entfernt;

Neue hochgradige Entdeckung Panteon North ( Pressemitteilung vom 16. Mai 2022 ) innerhalb des Limon-Komplexes.

- 170 km Ressourcenerweiterungs- und Entdeckungsbohrprogramme in Nevada und Nicaragua; und

- >Überschüssige Mühlenkapazitäten von mehr als 1 Mio. Tonnen pro Jahr, die eine kapitalschonende Produktion ermöglichen.

Darren Hall, President & Chief Executive Officer von Calibre, erklärte: "Hochgradige Tagebaureserven bei Pavon Central (6,5 g/t Au) und Eastern Borosi (6,8 g/t Au) werden bis 2024 eine Steigerung der konsolidierten Produktion um 25 % ermöglichen, was zu niedrigeren Kosten pro Unze und höheren Margen führen wird. Die Effektivität unseres Betriebsmodells zur effizienten Genehmigung und Erschließung von Satellitenvorkommen durch die Nutzung der installierten Kapazität bei La Libertad wird weiterhin zu hohen Renditen auf das investierte Kapital führen.

"Darüber hinaus wird erwartet, dass die Bohrinvestitionen in der Mine Pan in Nevada zu einer Verlängerung der Lebensdauer der Mine und zu betrieblichen Effizienzen führen werden, während wir das angrenzende Projekt Gold Rock vorantreiben, um möglicherweise eine zweite produzierende Anlage hinzuzufügen, mit der wir unsere Produktion in Nevada verdoppeln können, was in diesem Ausblick noch nicht enthalten ist."

"Mit 77,3 Mio. $ an Barmitteln am Ende des 1. Quartals 2022, keinen Schulden und einem starken Cashflow aus unseren produzierenden Anlagen ist Calibre mit diesem reservengestützten mehrjährigen Produktionsausblick solide positioniert, um zusätzliche, wenig kapitalintensive Wachstumsinitiativen selbst zu finanzieren, während wir weiterhin in wertsteigernde Explorationen investieren, um unsere Zukunft zu unterstützen."

Konsolidierter Mehrjahresausblick

2022 2023 2024 Konsolidierte Goldproduktion (koz) 220 - 235 250 - 275 275 - 300 Nicaraguanische Produktion (koz) 180 - 190 210 - 230 235 - 250 Pan Nevada Produktion (koz) 40 - 45 40 - 45 40 - 50

Qualifizierte Person

Darren Hall, MAusIMM President und Chief Executive Officer von Calibre Mining Corp. ist eine "qualifizierte Person" gemäß NI 43-101 und hat die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

Über Calibre Mining Corp.

Calibre Mining ist ein an der kanadischen Börse notierter, auf Nord- und Südamerika fokussierter, wachsender mittelgroßer Goldproduzent mit einer starken Pipeline an Erschließungs- und Explorationsmöglichkeiten in Nevada und Washington in den USA sowie in Nicaragua. Calibre konzentriert sich darauf, durch verantwortungsvolle Tätigkeiten und einen disziplinierten Wachstumsansatz nachhaltige Werte für die Aktionäre, die lokalen Gemeinden und alle Interessengruppen zu schaffen. Mit einer starken Bilanz, keiner Verschuldung, einem bewährten Managementteam, einem starken operativen Cashflow, wertsteigernden Erschließungsprojekten und Explorationsmöglichkeiten auf Distriktebene wird Calibre einen erheblichen Wert freisetzen.

Vorsichtshinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte "zukunftsgerichtete Informationen" und "zukunftsgerichtete Aussagen" (zusammenfassend "zukunftsgerichtete Aussagen") im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die sich auf Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, die wir in der Zukunft erwarten, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, bei denen es sich nicht um historische Fakten handelt und die durch Wörter wie "erwarten", "planen", "antizipieren", "projizieren", "anvisieren", "potenziell", "zeitlich planen", "prognostizieren", "budgetieren", "schätzen", "beabsichtigen" oder "glauben" und ähnliche Ausdrücke oder deren negative Konnotationen gekennzeichnet sind, oder dass Ereignisse oder Bedingungen eintreten "werden", "würden", "könnten", "sollten" oder "könnten". Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung zählen unter anderem: die Erwartungen des Unternehmens in Bezug auf höhere Abbau- und Verarbeitungsgrade in der Zukunft; Aussagen in Bezug auf die vorrangigen Ressourcenerweiterungsmöglichkeiten des Unternehmens im Jahr 2022; die Metallpreis- und Cut-off-Gehaltsannahmen des Unternehmens; die Pläne des Unternehmens für die Mine Pan im Jahr 2022, einschließlich der Produktion und Exploration sowie deren Beitrag zum Produktionswachstum. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten zwangsläufig Annahmen, Risiken und Ungewissheiten, von denen einige außerhalb der Kontrolle von Calibre liegen. Eine Auflistung der Risikofaktoren, die für das Unternehmen gelten, finden Sie in Calibres Jahresinformationsblatt ("AIF") für das am 31. Dezember 2020 endende Jahr sowie in der Management Discussion and Analysis ("MD&A") für das am 31. Dezember 2021 endende Jahr, die alle auf dem SEDAR-Profil des Unternehmens unter www.sedar.com verfügbar sind. Diese Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit der Faktoren, die die zukunftsgerichteten Aussagen von Calibre beeinflussen können.

Die zukunftsgerichteten Aussagen von Calibre beruhen auf den Annahmen und Faktoren, die das Management zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments für angemessen hält, basierend auf den Informationen, die dem Management zu diesem Zeitpunkt zur Verfügung stehen. Solche Annahmen beinhalten, sind jedoch nicht darauf beschränkt, dass das Unternehmen in der Lage sein wird, höhere Gehalte abzubauen und zu verarbeiten und die Produktionskosten in Zukunft relativ konstant zu halten; dass es keinen Anstieg der Produktionskosten infolge von Problemen in der Lieferkette oder anhaltenden COVID-19-Beschränkungen geben wird; dass es keinen negativen Rückgang des Metallpreises oder des Cut-off-Gehalts auf den Grundstücken des Unternehmens in Nevada geben wird. Calibre übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, falls sich die Umstände oder die Überzeugungen, Erwartungen oder Meinungen des Managements ändern sollten, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen verlangt. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen als zutreffend erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften können erheblich von jenen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Dementsprechend sollte kein übermäßiges Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen gesetzt werden.

