HAMBURG (dpa-AFX) - Der Windkraftanlagenbauer Nordex hat sich bei seinem spanischen Ankeraktionär Acciona frisches Geld besorgt. Bei der Kapitalerhöhung von nahezu 10 Prozent in Form einer Privatplatzierung werde ein Brutto-Emissionserlös von rund 139 Millionen Euro erzielt, teilte Nordex am Sonntagabend in Hamburg mit. Bei der Transaktion werden gut 16 Millionen neue Aktien für 8,70 Euro das Stück an Acciona verkauft. Der Preis entspricht dem Xetra-Schlusskurs von Freitag.

Die Aktie reagierte positiv auf die Kapitalerhöhung und stieg im frühen Handel um mehr als zehn Prozent. Damit demonstriere Acciona das dringend benötigte Bekenntnis, sagte ein Händler. Der Schritt sei zwar erwartet worden, der Zeitpunkt komme aber überraschend, kommentierte Jefferies-Analyst Constantin Hesse. Derzeit sei der Barmittelbestand noch solide. Positiv überrascht ihn auch der Umfang