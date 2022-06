Der US-Aktienmarkt könnte in dieser Woche sein schlechtestes erstes Halbjahr seit Jahrzehnten abschließen. Wie CNBC berichtet, erwarten Analysten allerdings ein Zeitfenster mit positiver Dynamik für einen überverkauften Markt. Zum Quartalsende nehmen viele Portfoliomanager Umschichtungen oder Neugewichtungen vor, um die Wertveränderungen ihrer Aktien- und Anleihebestände zu kompensieren.

So sehe JPMorgan-Analyst Marko Kolanovic zum Beispiel die Möglichkeit, dass Aktien in dieser Woche allein durch Umschichtungen um sieben Prozent steigen könnten. "Die Umschichtung in dieser Woche ist wichtig, da die Aktienmärkte im letzten Monat, Quartal und in den vergangenen sechs Monaten erheblich gesunken sind", so Kolanovic.