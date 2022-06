Aus wallstreet:online wird Smartbroker Holding

Auf der Hauptversammlung wurde unter anderem mit 99,99% der Stimmen eine Umfirmierung beschlossen. Darüber hinaus wurde die Steuerberaterin Silvia Gromoll als Aufsichtsrätin für die Dauer von fünf Jahren gewählt. Neben ihr gehören André Kolbinger (Vorsitzender), Marcus Seidel und René Krüger dem Kontrollgremium an. Ein Platz war frei geworden, nachdem der langjährige Aufsichtsrat Roland Nicklaus im Frühjahr 2021 die Position als Finanzvorstand angetreten hatte. Auch allen weiteren zur Abstimmung gestellten Tagesordnungspunkten stimmten die Aktionäre mit deutlichen Mehrheiten zu.

Bedeutung des Smartbrokers soll sich auch im Namen widerspiegeln

Bereits am 15. Juni 2022 wurde auf der ordentlichen Hauptversammlung der wallstreet:online capital AG eine Umfirmierung beschlossen. Nach der Eintragung in das Handelsregister wird die Smartbroker-Betreibergesellschaft den Namen „Smartbroker AG“ tragen. Die wallstreet:online AG als alleinige Gesellschafterin der Smartbroker-Betreibergesellschaft soll künftig „Smartbroker Holding AG“ heißen. Durch diese Änderungen soll sich die stark gestiegene Bedeutung des eigenen Online-Brokers auch in den Firmennamen widerspiegeln.

Die ausführlichen Abstimmungsergebnisse und die Vorstandspräsentation sind auf der Website der wallstreet:online AG unter https://www.wallstreet- online.ag/hv abrufbar.

Case Study 2026: Mehr als € 140 Mio. Umsatz und 600.000 Wertpapierdepots

Auf der Hauptversammlung stellte CEO Matthias Hach auch die „Case Study 2026” vor. Darin wird das mittelfristige Wachstumspotenzial für das verbesserte Produkt im Rahmen einer