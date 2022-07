Gold unter 1.800 $/oz, Silber unter 20 $/oz, Platin unter 900 $/oz

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Nato stockt die schnelle Eingreiftruppe von 40.000 auf 300.000 Soldaten auf und definiert die Beziehung zu Russland neu: Russland stelle „eine direkte Bedrohung für unsere Sicherheit, unsere Werte und die auf Regeln basierende internationale Ordnung dar“.Jetzt fehlt nur noch eine Begründung, warum unsere Werte unbedingt auf russischem Boden verteidigt werden müssen und der Weg in den dritten Weltkrieg ist vorgezeichnet.Die EdelmetallmärkteAuf Eurobasis gibt der Goldpreis bei einem unveränderten Dollar nach (aktueller Preis 55.242 Euro/kg, Vortag 55.848 Euro/kg). Am 27.07.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz überschritten. Wegen der unkontrollierten Staats- und Unternehmensfinanzierung durch die Zentralbanken im Schatten der Corona-Krise haben wir das Kursziel für den Goldpreis auf 2.300 $/oz bis 2.500 $/oz angehoben und empfehlen, wegen fehlender Anlagealternativen voll in Gold , Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Da in der Aufwärtsbewegung der letzten Jahre viele schwache Hände in den Markt gekommen sind, muss auch in den nächsten Monaten mit einer eher volatilen Preisentwicklung gerechnet werden. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.Silber fällt (aktueller Preis 19,95 $/oz, Vortag 20,70 $/oz). Platin verliert (aktueller Preis 889 $/oz, Vortag 916 $/oz). Palladium gibt nach (aktueller Preis 1.838 $/oz, Vortag 1.912 $/oz). Die Basismetalle verlieren etwa 3 %. Der Ölpreis fällt (aktueller Preis 108,64 $/barrel, Vortag 115,78 $/barrel).Der New Yorker Xau-Goldminenindex verliert 4,0 % oder 4,7 auf 111,1 Punkte. Bei den Standardwerten fällt Kinross 4,8 %. Bei den kleineren Werten geben Novagold 10,5 %, McEwen 8,5 % und GoldMining 8,4 % nach. Entree verbessert sich 7,7 %. Bei den Silberwerten verlieren Minaurum 10,0 %, New Pacific 7,3 % und Bear Creek 7,0 %. Alexco erholen sich 9,9 % und Aurcana 9,1 %.