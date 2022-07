Unsere letzte Kommentierung zu Advanced Micro Devices überschrieben wir am 14.06. mit „Jetzt wird es brenzlig!“. Damals steuerte die Aktie in Richtung mit großer Vehemenz auf die eminent wichtige Unterstützungszone 84 US-Dollar / 80 US-Dollar zu.

Rückblick. In der betreffenden Kommentierung hieß es unter anderem „[…] Die Vehemenz des Rücksetzers lässt für die kommenden Handelstage nicht viel Gutes erwarten und so muss auch ein Bruch der 80 US-Dollar als mögliches Szenario thematisiert werden. Sollte es hierzu kommen, würde mit dem vermeintlich gut ausgebauten Unterstützungsbereich um 73 US-Dollar ein potentielles Bewegungsziel auf der Unterseite warten. Kurzum. AMD musste zuletzt kräftige Kursverluste hinnehmen. Die Aktie läuft aktuell den Unterstützungsbereich 84 / 80 US-Dollar an. Aus charttechnischer Sicht wäre der Bruch der 80er Marke ein herber Rückschlag und würde der Aktie weiteres Abwärtspotential in Richtung 73 US-Dollar eröffnen. Um das Chartbild zu entspannen, muss es für AMD zurück über die 100 US-Dollar gehen.“.



AMD verpasste es in den letzten Handelstagen, für eine Entlastung zu sorgen. Nachhaltige Vorstöße auf der Oberseite blieben aus. Stattdessen gab der eminent wichtige Unterstützungsbereich 84 US-Dollar / 80 US-Dollar dem Druck nach. Die Aktie setzte kürzlich unter die 80er Marke und löste damit ein weiteres, starkes Verkaufssignal aus.

Das in der letzten Kommentierung für diesen Fall skizzierte Bewegungsziel von 73 US-Dollar wurde mittlerweile fast erreicht. Noch weist der Rücksetzer eine veritable Dynamik auf, sodass die nächsten Tage nicht viel Gutes erwarten lassen.

Der obere Chart (3-Jahres-Chart auf Wochenbasis) zeigt deutlich, dass es für AMD aus charttechnischer Sicht eng werden könnte, sollte die Unterstützung im Bereich von 73 US-Dollar nicht halten. Sollte dieser Fall eintreten, würde sogar eine Ausdehnung der Bewegung in Richtung 58 US-Dollar drohen. Um die Lage zu entspannen, muss AMD zunächst über die 84 US-Dollar zurückkehren. In Anbetracht der aktuellen Umstände ist das keine ganz so einfache Aufgabe…