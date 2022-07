Ein Blick auf den Kursverlauf der Aktie zeigt dabei einen seit 2011 intakten Abwärtstrend, in diesem Zeitraum gab das Wertpapier von 113,08 auf gerade einmal 8,52 US-Dollar bis Mitte März 2020 nach. An dieser Stelle konnte anschließend einen nachhaltigen Boden etablierten und brachte Zugewinne an den übergeordneten Abwärtstrend um 74,04 US-Dollar hervor. Sollten nun weitere Käufer dem Beispiel von Berkshire folgen, könnte ein längerfristiger Abwärtstrend zu Ende gehen und längerfristiges Abwärtspotenzial entfalten.

Aktie dreht nach unten

Technisch gesehen hat Occidental Petroleum zuletzt deutliche Fortschritte in Richtung eines Kaufsignals gemacht, kurzfristig scheint sich aber eine SKS-Formation aufzudrängen und könnte das Papier in den Bereich von 46,56 und darunter glatt 40,00 US-Dollar abwärts drücken. Von Dort aus könnte anschließend eine Wiederaufnahme der seit 2020 laufenden Kursrallye einsetzen und das Papier im besten Fall über den aktuell laufenden Abwärtstrend an die Hochs aus 2018 bei 87,67 US-Dollar wieder hochdrücken - technisch könnte Occidental Petroleum sogar an 94,85 US-Dollar anknüpfen, ehe wieder eine größere Konsolidierung erfolgt. Verluste unter 35,00 US-Dollar würden dagegen das Bild eines gewöhnlichen Pullbacks zunichtemachen, Abschläge auf 22,68 US-Dollar blieben dann aller Wahrscheinlichkeit nach nicht aus.

Occidental Petroleum Corp. (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz: