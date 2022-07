Licht am Ende des Tunnels bei den Lieferproblemen

Weiterhin Staus von Containerschiffen

Gleiches gilt für den Materialmangel und die Lieferkettenprobleme. Vom Kieler Institut für Weltwirtschaft (IfW) war gestern zu hören, dass die Staus von Containerschiffen in der Nordsee aktuell in der Tendenz sogar noch zunehmen. „Über 2 % der globalen Frachtkapazität stehen dort still und können weder be- noch entladen werden", sagt IfW-Experte Vincent Stamer. Für die Nordsee sei dies „sehr ungewöhnlich“. Zudem würden auch vor den chinesischen Häfen von Shanghai und Zhejiang die Warteschlangen länger: Mehr als 4 % der globalen Frachtkapazität stecken dort fest. Und: „Ein Ende der Staus in der Containerschifffahrt ist derzeit nicht in Sicht“, so Stamer.

In der Folge sind auf dem Roten Meer derzeit gut 20 % weniger Containerschiffe unterwegs als unter normalen Umständen zu erwarten wären. So groß sei die Lücke zuletzt nach Ausbruch der Corona-Pandemie vor zwei Jahren gewesen, so das IfW.

Kein Wunder also, dass die deutschen Einzelhändler im Durchschnitt noch ein ganzes Jahr lang Lieferprobleme fürchten, wie das Ifo-Institut bei einer Umfrage herausfand.

Durchschnittlich beklagten 75,7 % der Händler im Juni, dass nicht alle bestellten Waren geliefert werden können.

Aktienmarkt noch bis zum Herbst schwach?

Wenn man nun argumentiert, dass die Börsen die Zukunft etwa 6 bis 9 Monate vorwegnehmen, die Probleme aber noch etwa 1 Jahr lang anhalten, dann muss man wohl annehmen, dass die Aktienmärkte noch mindestens 3 Monate schwach bleiben und solange das Rezessions-Szenario gespielt wird.