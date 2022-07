Der Bitcoin hat allein seit Jahresbeginn mehr als 55 Prozent an Wert verloren. Seit dem Hoch im November 2021 ging es sogar um mehr als 70 Prozent nach unten. Doch die Gefahr weiterer Rückschläge ist offenbar noch nicht gebannt: Denn institutionelle Investoren haben zuletzt vermehrt auf fallende Bitcoin-Kurse gewettet.

Der wöchentlich erscheinende Fund Flows Report der Analysehauses CoinShares verzeichnete in der vergangenen Woche Rekordzuflüsse bei Finanzprodukten, die auf einen fallenden Bitcoin-Kurs spekulieren. 51,4 Millionen US-Dollar flossen in entsprechende Short-Produkte. Leidglich 12,6 Millionen flossen in Long-Produkte, die auf steigende Bitcoin-Kurse wetten.