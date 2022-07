FRANKFURT (dpa-AFX) - Zum Ende einer bislang positiven Börsenwoche könnte dem deutschen Aktienmarkt die Puste ausgehen. Knapp eine Stunde vor Handelsbeginn signalisierte der X-Dax als außerbörslicher Indikator für den deutschen Leitindex einen Rückgang von 0,51 Prozent auf 13 158 Punkte. Auf Wochensicht deutet sich für den Leitindex damit aber ein solides Plus von rund 2,3 Prozent an. Der EuroStoxx 50 wurde am Freitagmorgen rund 0,5 Prozent tiefer erwartet.

Tags zuvor hatte sich der Dax trotz der unerwartet deutlichen Zinserhöhung in der Eurozone und der erneuten Regierungskrise in Italien erstaunlich resistent gezeigt. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte angesichts der rekordhohen Inflation die Leitzinsen um 0,5 Prozentpunkte angehoben und damit stärker, als viele erwartet hatten. Mit dem Rücktritt des italienischen Ministerpräsidenten Mario Draghi steigen die Befürchtungen, dass das hoch verschuldete Land nun wieder zu einer Gefahr für die Europäische Union und den Euro werden könnte.