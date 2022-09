Es war eines der härtesten Jahre für Tech-Aktien – selbst die größten Unternehmen erlebten tiefrote Kursentwicklungen. Doch ein Titel ist auffallend resilient geblieben, meint Börsenveteranin Nancy Tengler.

Tengler, die als Chefin der Investmentgesellschaft Laffer Tengler Investments und Managerin arbeitet, setzt großes Vertrauen in Palo Alto. Das kalifornische IT-Sicherheitsunternehmen hat in diesem Jahr etwa drei Prozent an Wert verloren und schneidet damit deutlich besser ab als andere Tech-Werte an der Nasdaq. "Und es geht gerade erst los", kommentiert Tengler die Kursentwicklung gegenüber dem Nachrichtensender CNBC. "Das Unternehmen befindet sich noch in der frühen Phase seines Wachstums, und seine Bewertung verspricht viel." Sie räumt allerdings auch ein: "Ich empfehle Interessenten nicht, jetzt einzusteigen. Wir sind schon vor Längerem dabei." Wenn die erste Septemberhälfte am volatilen Aktienmarkt überstanden sei, und damit das "Tauziehen zwischen Angst und Gier", ergebe sich ein vielleicht eine bessere Chance und ein günstigerer Preis für den Einstieg.