KabelDirekt wächst weiter und feiert Richtfest des neuen Gebäudes in Quickborn

Schenefeld (ots) - Die Wachstumskurve bei KabelDirekt zeigt weiter deutlich nach

oben. Der Spezialist für die Herstellung hochwertiger Kabel mit seinem

bisherigen Sitz in Schenefeld stellte mit der Planung einer neuen, größeren

Zentrale in Quickborn bereits die Weichen für eine Expansion des Unternehmens.

Nun feierte das Familienunternehmen am 24. August 2022 Richtfest des neuen

zweigeschossigen Bürogebäudes im Gewerbegebiet Ost in Quickborn. "Wir freuen

uns, dass wir unseren Erfolgskurs kontinuierlich fortführen können. Das neue

Gebäude ist ein wichtiger Meilenstein auf unserem Weg. Es stellt sicher, dass

wir genug Raum haben, damit unser Team weiter wachsen und spannende neue

Produkte entwickeln kann, um damit in weitere Marktsegmente vorzudringen -

natürlich bei gleichbleibend hoher Qualität und exzellentem Service", fasst

Thorben Idel, Geschäftsführer von KabelDirekt zusammen.



Rund 80 Teilnehmende feiern in ausgelassener Runde das Richtfest