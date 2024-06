Seite 2 ► Seite 1 von 2

Köln (ots) -- Barilla belegt weltweit den ersten Platz unter den Lebensmittelunternehmenbeim RepTrak®100-Ranking und in der Gesamtwertung liegt die Gruppe in diesemJahr auf dem 29ten Platz.- Fast 500 überarbeitete oder neu entwickelte Produkte für eine ausgewogenereund nachhaltigere Ernährung.- Mit zwölf Wochen bezahlter Freistellung für alle Eltern: Vorreiter fürVereinbarkeit von Familie und Beruf.- Barillas langjähriges Engagement für mehr ökologische Nachhaltigkeit,regenerativere Landwirtschaft und die vermehrte Nutzung erneuerbarer Energienzeigt Wirkung: Treibhausgasemissionen seit 2010 um 28 Prozent gesunken.Die Barilla-Gruppe unterstützt mit neuen Initiativen und einer strategischenVision eine ausgewogenere Esskultur und ökologischere Nachhaltigkeit: AmWeltumwelttag hat das Unternehmen seinen jüngsten Nachhaltigkeitsberichtvorgestellt, mit dem es das 15-jährige Engagement in den Bereichen Umweltschutz,Innovation, Ernährung und gesellschaftliches Engagement zusammenfasst. Dieseunternehmerische Praxis wurde jüngst bei der diesjährigenGlobal-RepTrak®100-Studie gewürdigt, die Barilla hinsichtlich seiner Reputationauf Platz 29 in der Gesamtwertung und damit als das weltweit führendeLebensmittelunternehmen identifiziert. Das jährliche Ranking bewertet weltweitUnternehmen hinsichtlich ihrer Reputation unter Berücksichtigung vonProduktqualität und Unternehmenswerten und dient als wichtiger Maßstab fürglobale Unternehmensführung und Markenimage.Neue Produkte und eine größere Auswahl für ausgewogenere und nachhaltigereErnährungSeit Anfang 2023 hat Barilla das konzernweite " Nutrition & Wellbeing-Modell"entwickelt. Diese Barilla-interne Nährwertrichtlinie zielt darauf ab, dasWohlbefinden der Menschen positiv zu beeinflussen, indem Barilla-Produkte mitentsprechenden Portionsangaben versehen werden, die einen ausgewogenerenLebensstil fördern. Fast 500 Produkte wurden seit 2010 überarbeitet oder neuentwickelt, um gesättigte Fette, Zucker und Salz zu reduzieren und denBallaststoffgehalt zu erhöhen. Seit 2023 hat die Gruppe 16 Produkte ohneZuckerzusatz auf den Markt gebracht, die reich an Ballaststoffen sind undWeizenalternativen wie Dinkel, Hafer, Roggen und Buchweizen verwenden. Zudemwurden Produkte mit Hülsen- und Trockenfrüchten sowie Einzelverpackungeneingeführt, die der Lebensmittelverschwendung entgegenwirken.Familienunternehmen aus Überzeugung: Unterstützung für Eltern und noch bessereGleichstellungDas Unternehmen gewährt seit diesem Jahr allen Eltern eine bezahlte Freistellung