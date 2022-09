Vorsichtiger Optimismus an der Wall Street: Nach dem brutalen Ausverkauf am Dienstag rechnen einige Börsenexperten mit einem weiteren Ausverkauf zum Jahresende hin. Andere schätzen, dass die Märkte den Boden bald erreicht haben und von dort aus umschwenken. Die Frage sei nur, ob die Zahlen noch schlimmer aussehen werden als beim Crash im Juni. In jedem Fall müssten Marktteilnehmer erstmal noch Zinsen und Kursbewegungen auf der Strafbank aussitzen, meinen die Analysten.

Analyst Ed Clissold glaubt nicht an einen großen Crash vor dem Turnaround: "Der Dow Industrials und der S&P müssen nicht erst Tiefststände wie im Juni erreichen, um zur Erholung anzusetzen", zitiert CNBC den Chefstrategen für die USA bei Ned Davis Research (NDR). Der Ausverkauf sei ein negatives Signal, jedoch kein Ausschlusskriterium für eine bullische Trendumkehr gewesen. "Im Großen und Ganzen hat der Markt am Dienstag das zurückgegeben, was er angehäuft hatte, bevor die Inflationsdaten bekanntgegeben wurden." Als Zeitpunkt für einen möglichen Turnaround nennt er Ende September oder Anfang Oktober. "Es wird in den nächsten Wochen darum gehen, ob der Markt eine Jahresendrallye einleiten kann oder nicht", fügt Clissold hinzu.