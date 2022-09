DGNB-zertifiziertes Fondsobjekt: Tageslicht, Wärmerückgewinnung, Elektroladeinfrastruktur

Nachdem der erste inländische offene Publikumsfonds mit dem krisenresilienten Fokus Nahversorgung auf Art. 8 der Offenlegungsverordnung (SFDR) umgestellt wurde, kann der Anleger nun auch einen Beitrag zum Erreichen des 2-Grad-Ziels leisten.

Reduktion der Treibhausgasemissionen zum Erreichen des 2-Grad-Ziels

Besonderer Wert wird auf den Ankauf von Immobilien gelegt, die bereits geringe negative Umweltauswirkungen vorweisen oder für die das Potenzial besteht, die Treibhausgasemissionen im Laufe der Bewirtschaftung zu reduzieren. Als Indikator dient künftig der Dekarbonisierungspfad des EU-Forschungsprojektes „Carbon Risk Real Estate Monitor“ (CRREM) zur kontinuierlichen Verringerung der Treibhausgase zwecks Erreichen des 2 °C Ziels der UN-Klimarahmenkonvention.

Fondsstrategie wird konsequent weiterverfolgt

Die Habona Fondsstrategie beinhaltet schon von Beginn an bestimmte ökologische und soziale Aspekte. Nahversorgungsimmobilien mit ihrer typischen Lage in der Nähe der Wohnungen der Menschen ermöglichen die Deckung des alltäglichen Bedarfs und sind barrierefrei überall in Deutschland auf kurzem Weg erreichbar. Die Vermeidung langer Anfahrtswege für den Lebensmitteleinkauf, den Arzt- oder Kitabesuch schont Ressourcen. Die Offenheit der Immobilien für alle Nutzergruppen wirkt sich positiv auf die gesellschaftliche Teilhabe in großen wie auch kleinen Städten aus.

Produkt, das sich an Kunden mit nachhaltigkeitsbezogenen Anlagezielen richtet

Als sogenannter Artikel-8-Fonds, der im Rahmen der geänderten Anlagestrategie auch die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren im Sinne der Anforderungen von Art. 2 Nr. 7 MiFID II-DVO berücksichtigt, richtet sich der Habona Nahversorgungsfonds Deutschland Fonds ab sofort auch an Kunden mit nachhaltigkeitsbezogenen Anlagezielen nach den seit August 2022 geltenden MiFID-Vorgaben.

Fondswachstum und Renditen im Plan

„Das ökologische Merkmal steht im Einklang mit ökonomischer Nachhaltigkeit“, sagt Johannes Palla, Gründer und geschäftsführender Gesellschafter der Habona Invest. Das Fondsvolumen des offenen Publikums-AIF beträgt bereits über 140 Millionen Euro, die BVI-Rendite erreichte im letzten Kalenderjahr 2,70 %. In Kürze wird das dreizehnte Fondsobjekt in das Portfolio übergehen. Trotz der bei Investoren weiterhin so hohen Beliebtheit von Nahversorgungsobjekten gelingt es mit den langjährig gewachsenen Marktzugängen der Habona, auch abseits der Hauptinvestmentmärkte weiterhin attraktive Investitionsgelegenheiten zu akquirieren.

Risiken einer Investition in Fondsanteile

Trotz der günstigen Ausgangslage in der Assetklasse Nahversorgung sind mit der Anlage in einen offenen Immobilienfonds Risiken verbunden. Zu berücksichtigen ist unter anderem, dass die vom Fonds erworbenen Immobilien als typischerweise illiquide Vermögensgegenstände unter Umständen nicht jederzeit veräußert werden können oder zum Veräußerungszeitpunkt nicht den gewünschten Marktpreis erzielen. Um den Fonds vor kurzfristigen Vermögensabflüssen und damit grundsätzlich erforderlich werdenden Objektverkäufen zu schützen, schreibt der Gesetzgeber eine Mindesthaltedauer von 24 sowie eine Rückgabefrist von 12 Monaten vor. Damit besteht das Risiko, dass der Anleger über seine Anteile nur eingeschränkt verfügen kann.

