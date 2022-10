Die Zeit der Schnäppchenjäger?

Die Kurse an den deutschen Anleihemärkten haben in der vergangenen Woche geschwankt, unter dem Strich aber weiter nachgegeben. Die Erwartung weiterer Zinssteigerungen angesichts der sehr hohen Inflationsraten belastete die Notierung der Bundespapiere. Zwischenzeitlich sorgte allerdings die Ankündigung der Bank of England, aufgrund von Marktstörungen bis Mitte Oktober langlaufende britische Staatsanleihen kaufen zu wollen, für Auftrieb. Marktteilnehmer hofften auf eine Abkehr vom Kurs der gelpolitischen Straffung. Die Rendite der richtungsweisenden zehnjährigen Bundesanleihe, die im Wochenverlauf mit 2,35 Prozent ihren höchsten Stand seit elf Jahren markiert hatte, zog im Wochenvergleich von 2,02 auf 2,10 Prozent an. Die Umlaufrendite stieg von 1,91 auf 2,01 Prozent. Zu Beginn dieser Woche legten die Kurse nach schwach ausgefallenen Konjunkturdaten deutlich zu, die Rendite der zehnjährigen Staatsanleihen sank auf 1,92 Prozent.