JPMORGAN stuft Puma SE auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Puma SE vor Zahlen zum dritten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Der Umsatz des Sportartikelherstellers sollte gestiegen sein, schrieb Analystin Chiara Battistini in einer am Freitag vorliegenden Studie. Derweil dürfte der anhaltende Druck auf die Bruttomargen das Gewinnwachstum (Ebit) abgeschwächt haben./la/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2022 / 11:24 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2022 / 11:24 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die PUMA Aktie reagierte daraufhin mit einem Minus von -4,38 % auf 47,76EUR an der Börse Tradegate.



