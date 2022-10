Die Notenbanken haben ein Monster geschaffen - und dieses Monster schlägt nun zurück in Gestalt eines Anleihen-Crashs! Im Fokus: Großbritannien, gewissermaßen das neue Griechenland. Dort stehen britische Pensionsfonds vor dem Kollaps, weil britsche Anleihen crashen. Warum aber bringt diese Pensionsfonds das derart in Schwierigkeiten? Weil viele Pensionsfonds festgesetzte und regelmäßige Auszahlungen garantieren, brauchten sie eine Strategie, um in Zeiten der Nullzinsen und ultralaxen Geldpolitik der Notenbanken (QE) überhaupt noch Renditen erzielen zu können. Mit dem Crash britischer Anleihen crasht nun dieses Geschäftsmodell. Das von den Notenbanken geschaffene Monster der Nullzinsen rächt sich nun in Zeiten steigender Zinsen, was dann wiederum Notenbanken zum Eingreifen zwingt, um einen System-Crash abzuwenden..

Hinweise aus Video: