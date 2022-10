Kommt es zur Stabilisierung?

Die deutschen Aktienbörsen haben in der vergangenen Woche ihren Zick-Zack-Kurs der Vorwoche fortgesetzt und uneinheitlich geschlossen. Dabei wiesen die wichtigen Indizes nicht nur auf Wochensicht, sondern vielfach auch im Verlauf der einzelnen Tage erhebliche Schwankungen auf. So hatte beispielsweise der MDax am vergangenen Donnerstag, den er letztlich mit einem Plus von 1,5 Prozent beschloss, zeitweise rund zwei Prozent tiefer notiert. Die Negativimpulse kamen in der vergangenen Woche wie in den Wochen zuvor von Zins- und Rezessionsängsten. Dass US-Inflationsdaten in der vergangenen Woche zwar zurückgegangen waren, aber weniger als prognostiziert, passte in seiner Zwiespältigkeit zu der allgemeinen Stimmung an den Börsen. Die Marktteilnehmer interpretierten diese Daten dahingehend, dass eine weitere Zinsanhebung durch die US-Notenbank Fed wahrscheinlicher geworden sei, diese aber auch in ihrem Kampf gegen die Teuerung vorankomme. Diese war zum dritten Mal in Folge zurückgegangen.Wir stellen den Marktkommentar von Robert Ertl, Börse München, vor.