Wie ihnen die digitale Transformation dabei helfen kann, nach welchem Modell eine solche Transformation vonstatten geht und wie die Unternehmen von diesem Prozess profitieren, erklärt Dr. Serhan Ili, Gründer und CEO von ILI.Digital im Gespräch.

Was ist das Geschäftsmodell von ILI.Digital?

Wir unterstützen Unternehmen bei der Digitalen Transformation. Unser Schwerpunkt ist die Software-Entwicklung. Kurzum helfen wir Unternehmen die Frage zu beantworten, wie Sie in drei bis fünf Jahren Geld verdienen und wettbewerbsfähig bleiben. Dabei ist es sehr wichtig alle Chancen wahrzunehmen und alle Versäumnisse nachzuholen.

Viele Unternehmen werden Hemmungen haben, ihr eigenes Geschäftsmodell zerstören zu lassen. Wie gehen Sie mit solchen Vorbehalten um?

Es geht nicht darum bestehende Geschäftsmodelle vollständig zu zerstören, vielmehr schauen wir darauf, wie Unternehmen auf ihren bestehenden Assets mit Hilfe der Digitalisierung aufbauen können. Nach Jahren der Optimierung haben wir ein erfolgreiches Muster gefunden: 3,6,12,24,48. Drei Tage lang sondieren wir alle Möglichkeiten und Herangehensweisen. In den folgenden sechs Wochen entwerfen wir neue disruptive Modelle, die alle erkannten Chancen wahrnehmen. In zwölf Wochen werden daraus dann skalierbare Prototypen entwickelt und anschließend steht innerhalb von 24 Wochen ein Minimum Viable Product bzw Minimum Viable Business. Im letzten Schritt wird das MVP dann über 48 Wochen skaliert. Dabei ist es insbesondere bei Unternehmen, die gewisse Vorbehalten haben, wichtig transparent darzulegen, dass unsere Digital Miracles, also ihre neuen Geschäftsmodelle, immer eine Verknüpfung zum Kerngeschäft aufweisen und somit direkt mit einzelnen Business Units verknüpft werden.

Beim Thema Digitale Transformation: Was sind die größten Trends? Gibt es hier besondere Chancen oder Herausforderungen?

Es gibt einen Reihen an Trends im Bereich der digitalen Transformation. Manche sind Chancen, andere große Herausforderungen. Die Topthemen sind zurzeit sicher das Metaverse, beziehungsweise extended reality und virtual reality, Nachhaltigkeit und künstliche Intelligenz. Als größte Chance sehen Unternehmen hier neue Umsatzströme. Aber auch für Kunden und Mitarbeiter wird in Zukunft ein deutlicher Mehrwert entstehen. Neben einer verbesserten UX, lassen sich in vielen neuen Touchpoints auch Gamification-Elemente adressieren oder verhaltenspsychologische Erkenntnisse einsetzen, um die Anwendungen intuitiver und kundenzentrierter zu gestalten. Die größte Herausforderung ist allerdings ein digitales Mindset zu etablieren und zu fördern. Unser Hashtag InfluenceChange steht bei uns daher dafür, dass nicht nur ein Wissenstransfer stattfindet, sondern sich auch die Einstellung der Unternehmen ändert. Dieses Bewusstsein für neue Chancen und Herausforderungen braucht es, um nachhaltig die Zukunftssicherheit des respektivem Geschäftsmodells zu gewährleisten.