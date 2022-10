Analysten strichen als Antwort konsequent ihre Kursziele zusammen. Die UBS kappte ihr Ziel für die Adidas-Aktie von 179 auf 127 Euro und rät weiter zum "Halten". Hauck Aufhäuser bleibt bei ihrem "Verkaufen" Rating und streicht das Kursziel von 92 auf 87 Euro.

Seit ihrem im August 2021 erreichten Rekordhoch von etwas mehr als 336 Euro ist die Adidas-Aktie inzwischen um nahezu 70 Prozent eingebrochen. Alleine in diesem Jahr ist der Börsenwert um fast 60 Prozent auf nun nur noch 20 Milliarden Euro gesunken. Seit dem Amtsantritt von Kasper Rorsted als Vorstandschef im Oktober 2016 sackte der Kurs um rund ein Drittel ab. Adidas hatte im August angekündigt, dass der Däne sich spätestens 2023 zurückzieht. Ein Nachfolger ist noch nicht gefunden.

Christian Salis von Hauck Aufhäuser erklärte, dass Adidas auch mit unternehmensspezifischen Problemen konfrontiert sei, etwa einem Innovationsstillstand und Problemen im China-Geschäft. "Die Aussichten dürften sich in nächster Zeit kaum verbessern", so Salis und verwies auf die Energiekrise, die in den kommenden Quartalen die Verbrauchernachfrage vor allem in Europa beeinträchtigen werde.

Die DZ-Bank senkte den Fair Value für Adidas von 124 auf 110 Euro, und rät ebenfalls zum Halten. Deutsche Bank-Analyst Adam Cochrane bleibt vergleichsweise zuversichtlich und stuft Adidas nach wie vor auf "Kaufen" ein, wenn auch mit einem von 210 auf 165 Euro gekappten Kursziel.

Autor: Julian Schick, wallstreet:online Zentralredaktion/ mit dpa-AfX

