Cartier Resources sammelt weitere 2,7 Mio. Dollar bei Investoren ein!

Cartier Resources (0,09 CAD | 0,06 Euro; CA1467721082) entwickelt derzeit das Chimo Mine-Goldprojekt in Québec und verzeichnet hier stetig Fortschritte. Aktuell fährt das Unternehmen ein 25.000 Bohrmeter umfassendes Programm. und dürfte in den kommenden Wochen die ersten Resultate melden. Finanziell ist man gut aufgestellt, hatte man doch erst vergangene Woche 1,5 Mio. CAD bei Investoren eingesammelt ( sieh hier ).

Solche Gelegenheiten lässt man in diesem Marktumfeld nicht verstreichen. Cartier Resoures konnte weitere 2,7 Mio. Dollar bei Investoren einsammeln. Erst in der vergangenen Woche hatte das Unternehmen Aktien platziert.

Doch schon heute legt der Goldminer nach. Cartier Resources meldete, dass man weitere 2,7 Mio. CAD bei Investoren bekommen konnte. Bei den neuen Aktien handelt sich um sogenannte Flow Through-Anteile, die in Kanada steuerbegünstigt sind. Die Investoren zahlen hierfür wie in der Vorwoche 0,12 CAD je Aktie. Einnahmen durch Flow Through-Aktien müssen für die Exploration ausgegeben werden. Und somit dürften die frischen Mitteln nun ebenfalls ins Bohrprogramm fließen. Wie schon in der Vorwoche, wurden die Zeichner der neuen Aktien nicht genannt. MIt dem aktuellen Bohrprogramm strebt CEO Philippe Cloutier eine Vergrößerung der Gold-Ressource auf Chimo von aktuell rund 2,3 Mio. Unzen in Richtung 3 Mio. Unzen an.

Aktieninfo Cartier Resources*

Börsenkürzel (TSX-V) | ISIN: ECR | CA1467721082

Aktienkurs: 0,09 CAD | 0,07 Euro

Börsenwert: ca. 27 Mio. CAD (voll verwässert)

Aktienzahl voll verwässert: 302,2 Mio., davon Optionen: 17 Mio.; Warrants 7 Mio.:

Top-Anteilseigner: Management & Board (3,1%), Agnico Eagle (17,7%), O3 Mining (16,6%); Quebec Funds (4,5%).

*Alle Angaben ohne Berücksichtigung der o.g. Kapitalmaßnahme.

