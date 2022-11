Maritime Resources startet nächstes Bohrprogramm auf Hammerdown!

Ende August hatte Maritime Resources (0,05 CAD | CA57035U1021) die Machbarkeitsstudie für die geplante Hammerdown-Goldmine in der kanadischen Provinz Neufundland vorgelegt ( ausführlich hier ). Demnach soll die Mine 75 Mio. US-Dollar kosten und in den ersten fünf Jahren einen jährlichen Free Cashflow von 41,4 Mio. US-Dollar erwirtschaften. Die Kosten sollen bei unter 1.000 US-Dollar je Unze liegen.

Eine Schwäche der sonst überzeugenden Studie ist die Lebensdauer der Mine, die Stand heute nur bei fünf Jahren liegt. Daher fährt Maritime Ressource umfangreiche Explorationsarbeiten, um die vielen zahlreichen Ziele auf der Liegenschaft zu explorieren. Nun kündigte das Unternehmen das nächste Bohrprogramm an. Es wird einen Umfang von 5.000 Meter haben. Das Ziel sind vor allem sogenannte Step Out-Bohrungen. Dabei werden Bohrlöcher außerhalb der bekannten Mineralisierungszonen angegangen, um diese zu erweitern. Am Ende soll damit die Resource vergößert werden. Das aktuelle Programm ist eine Folge der Ergebnisse aus den vorherigen Bohrprogrammen, aus denen sich neue Bohrziele ableiten lassen. Dieses Mal stehen unter anderem Gebiete rund 400 Meter südlich der Hammerdown-Ressource im Fokus, wie CEO Garret Macdonald mitteilte. Finanziert werden die Arbeiten durch die jüngste Kapitalmaßnahme, bei der die beiden Großaktionäre Dundee Goodman Merchant Partners und Tembo Capital rund 3,7 Mio. Dollar zur Verfügung stellten.

Aktieninfo Maritime Resources*

ISIN/Börsenkürzel (TSX-V): CA57035U1021 / MAE

Aktienkurs: 0,05 C$

Börsenwert: rund 20 Mio. C$

Aktienzahl (voll verwässert): 504,1 Mio.

davon Optionen/Warrants: 25,6 Mio. | 4,2 Mio. (2,3 Mio. zu 0,1794 C$ bis März 2023; 1,9 Mio. zu 0,1794 C$ bis April 2023)

Analysten: Canaccord Genuity (Buy, Kursziel: 0,20 CAD), Sprott Equity Partners (Buy, Kursziel: 0,30 CAD)

Top-Anteilseigner: Dundee Goodman Merchant Partners, Sprott Capital Partners, Sprott Asset Management, Tembo Capital, 1832 Asset Management, EDE Asset Management, Crescat Capital

