Gold – Was ist bloß mit los?

Politische Krisen in Europa, Inflation in den USA, Verwerfungen in Asien – Gold könnte als sicherer Hafen 2022 eigentlich ein gutes Jahr haben. Eigentlich. Bisher verhindern die Notenbanken den Erfolg. Aber wie lange noch?

An den Finanzmärkten schaut man sechs bis 12 Monate in die Zukunft. Für Freunde von Gold oder auch Silber bedeutet dies, dass man in einer Welt nicht mehr steigender Zinsen und nachlassender Inflation ankommen könnte. Gepaart das Ganze mit vermutlich und leider noch immer großen politischen Unsicherheiten. „Ein solches Umfeld könnte 2023 überraschend zu einem ziemlich guten Mix für Gold mutieren“, findet Niklas Helmreich, Deutschlandchef vom Broker Trive. 2022 müssen Gold-Anleger dagegen wohl oder übel abhaken. „Seit Jahresbeginn liegt die Feinunze deutlich im Minus, in Euro gerechnet hält sich der Kurs zumindest seit Ende Februar“, rechnet Stefan Riße von Acatis vor. Als Autor des Buchs „Die Inflation kommt“ beschäftigt er sich seit Jahren mit den Interdependenzen inflationärer Phasen und da fällt Gold momentan eben hinten runter. „2022 war ohne Zweifel das Jahr zweier Trades, die Gewinne versprachen. Dies war zum einen die Spekulation auf steigende Zinsen in den USA und später auch in Europa und zum einen der Kauf von US-Dollars“, so Riße.