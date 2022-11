Unsere letzte Kommentierung zur AMD-Aktie überschrieben am 12.10. mit „Droht das nächste Kursdebakel?“. Damals hieß es unter anderem „[…] Im Ergebnis hat AMD nun die wichtige Unterstützung um 58 US-Dollar erreicht. Sollte es darunter gehen, könnten sich weitere Abgaben anschließen. Ein Test der 50 US-Dollar oder gar der 40 US-Dollar sind dann nicht auszuschließen. Kurzum. AMD enttäuschte kürzlich mit den vermeldeten vorläufigen Umsatzzahlen für Q3. Das setzte die Aktie noch einmal mächtig unter Druck und forcierte die Korrekturbewegung deutlich. Aus charttechnischer Sicht muss es nun darum gehen, die 58 US-Dollar zu verteidigen. Aktuell scheint aber dieser Bereich bereits aufzuweichen. Sollte es zum Bruch kommen, würden die 50 US-Dollar als potentielles Bewegungsziel warten. Die Aktie ist deutlich überverkauft. Gegenbewegungen könnten jederzeit starten, doch erlangen diese erst Relevanz, sollten sie AMD wieder über die 72 US-Dollar zurückführen.“

In den letzten Wochen entbrannte ein hartnäckiges Ringen um die Unterstützung um 58 US-Dollar. Mittlerweile hat sich mit dem Bereich um 56 US-Dollar eine weitere wichtige Unterstützung herauskristallisiert.

Zur damals befürchteten Ausdehnung der Korrektur-Bewegung in Richtung 50 US-Dollar kam es bislang aber nicht. Dass das nicht unbedingt so bleiben muss, verdeutlicht der obere Chart, denn AMD verpasste es bislang, eine nachhaltige Entlastung auf die Beine zu stellen.

AMD hing bis zuletzt am Widerstand von 63 US-Dollar fest. Ein Vorstoß in Richtung 72 US-Dollar, der das Chartbild aufhellen würde, war nicht einmal in Ansätzen zu beobachten. Und so steht unverändert zu befürchten, dass es für die Aktie auf der Unterseite noch einmal ungemütlich werden könnte.