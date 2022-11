Goldaktien uneinheitlich

Seite 2 ► Seite 1 von 2

US-Unternehmen SpaceKnow wertet Satellitenbilder aus und erkennt 2 etwa 95 bis 130 Meter lange Schiffe am Explosionsherd der Nord Stream Pipelines, die ihr automatisches Identifikationssystem ausgeschaltet hatten. Laut internationalem Seerecht muss das System immer eingeschaltet sein, nur bei Schiffen der Marine gibt es Ausnahmen. SpaceKnow hat die Erkenntnisse an die Nato weitergegeben.Kommentar: Entweder hat die Nato keinerlei Ahnung davon, welche Marineschiffe in der Ostsee kreuzen, oder die Täter der Anschläge sind ihr längst bekannt.Die EdelmetallmärkteAuf Eurobasis entwickelt sich der Goldpreis bei einem etwas leichteren Dollar stabil (aktueller Preis 55.048 Euro/kg, Vortag 54.922 Euro/kg). Am 27.07.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz überschritten. Wegen der unkontrollierten Staats- und Unternehmensfinanzierung durch die Zentralbanken im Schatten der Corona-Krise haben wir das Kursziel für den Goldpreis auf 2.300 $/oz bis 2.500 $/oz angehoben und empfehlen, wegen fehlender Anlagealternativen voll in Gold , Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Da in der Aufwärtsbewegung der letzten Jahre viele schwache Hände in den Markt gekommen sind, muss auch in den nächsten Monaten mit einer eher volatilen Preisentwicklung gerechnet werden. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.Silber zieht an (aktueller Preis 21,99 $/oz, Vortag 21,37 $/oz). Platin verbessert sich (aktueller Preis 1.020 $/oz, Vortag 1.011 $/oz). Palladium kann die Gewinne des Vortags behaupten (aktueller Preis 1.954 $/oz, Vortag 1.948 $/oz). Die Basismetalle entwickeln sich seitwärts. Der Ölpreis fällt (aktueller Preis 92,81 $/barrel, Vortag 95,56 $/barrel).Der New Yorker Xau-Goldminenindex verliert 0,2 % oder 0,2 auf 117,2 Punkte. Bei den Standardwerten gibt Kinross 1,2 % nach. Royal Gold verbessert sich 1,3 %. Bei den kleineren Werten fallen Monument 7,1 % und Argonaut 6,2 %. Equinox kann 3,5 % zulegen. Bei den Silberwerten verlieren Sierra 3,6 % und MAG 3,0 %. Abra steigen 6,3 %, Metallic 5,4 % und Hecla 4,5 %.