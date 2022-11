Ebenfalls unter Druck ist die Carnival Corp. - vor allem die gestrige Nachbörse zeigt hier in den USA ein zweistelliges Kursminus, was bisher noch dem Prüfstand des Wall Street Handels nicht ausgesetzt wurde.

Ein Trendbruch tut sich auf, wie unser Händler Veith hier im Interview berichtet. Vor allem der Automobilsektor belastet den Markt heute, nachdem Mercedes von sehr wenigen Verkäufen seiner Autos in China berichtete. Alle Autowerte im DAX sind damit heute unter Druck und am Ende der Aktien-Ranking-Liste.

Der DAX konnte am Morgen noch einmal an den Ausgangspunkt vom Kursniveau aus betrachtet anknüpfen, als die Meldung zur Rakete in Polen die Märkte überraschte. Dies war das heutige Tageshoch und Ausgangspunkt einer Konsolidierung. Sie führte diesmal nicht nur unter 14.300 Punkte, sondern zum Mittag auch an den Schlusskurs des Donnerstags heran.

