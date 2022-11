Über Smartbroker, ein Partnerunternehmen der wallstreet:online AG, können Anleger ab null Euro pro Order Wertpapiere handeln: Aktien, Anleihen, 18.000 Fonds ohne Ausgabeaufschlag, ETFs, Zertifikate und Optionsscheine. Beim Smartbroker fallen keine Depotgebühren an. Der Anmeldeprozess für ein Smartbroker-Depot dauert nur fünf Minuten.

Die aktuelle Rally bei Nasdaq und Co basiert auf der Hoffnung, dass die Inflation ihren Zenit überschritten hat (was wahrscheinlich stimmt) und daher die Fed bald einen "Pivot" (Wende) macht (was sehr wahrscheinlich eben nicht stimmt!). Mit dieser Fake-Fed-Pivot-Rally schaufeln sich die Bullen gewissermaßen ihr eigenes Grab - denn die Fed und vor allem Jerome Powell will diese Rally nicht. Heute Abend das FOMC-Protokoll, davor Fed-Mitglieder wie Bullard mit Aussagen, die für Nasdaq und andere Indizes relevant sein dürften. Indikatoren sprechen dafür, dass wir nun im letzten Stadium dieser Rally sind, der S&P 500 dürfte heute aber wohl noch seine 200-Tag-Linie erreichen..

