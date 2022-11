Die Analysten gehen davon aus, dass die wirtschaftliche Öffnung Chinas den Aktien des Landes Auftrieb verleihen wird, weil die Haushalte über überschüssige Ersparnisse verfügen. Ähnlich sei es nach der Aufhebung der Covid-Beschränkungen auch in den USA und anderen Ländern gewesen.

Der MSCI China Index ist in diesem Monat um über 17 Prozent gestiegen. Auch der Hang Seng Index hat nach dem überraschenden Kurswechsel der chinesischen Regierung einen Aufwärtstrend erlebt. Bis Oktober haben China-Aktien seit ihrem Höchststand im Februar letzten Jahres einen Ausverkauf von sechs Billionen US-Dollar verkraften müssen. Anleger wurden von den strengen Covid-Maßnahmen abgeschreckt, die Märkte sorgten sich um die Visionen von Präsident Xi Jinping.

Die Bank of America empfiehlt in ihren Top-10-Trades für 2023 neben dem Kauf von China-Aktien auch den Verkauf von großen US-Technologiewerten. Die Tech-Branche sei immer noch überbewertet, selbst nach einem 28-prozentigen Einbruch des Nasdaq 100 in diesem Jahr. Schwergewichtige Tech-Unternehmen, die nach ihrem künftigen Ertragspotenzial bewertet werden – sogenannte Growth-Aktien – werden laut der BofA-Analysten unter dem Ende der lockeren Geldpolitik leiden. Zudem seien sie laut Hartnett mit den Risiken einer stärkeren Regulierung konfrontiert.

Autorin: Gina Moesing, wallstreet:online Zentralredaktion