Der südkoreanische Stahlkonzern Posco gehört ebenfalls schon seit 2013 zu seinem Portfolio. Zum Quartalende hielt Munger 9.745 Aktien im Wert von 357.000 US-Dollar. Die Position verlor in drei Monaten 18 Prozent an Wert und machte damit nur noch 0,22 Prozent seines Depots aus.

Weniger Gewicht machten die 140.000 Aktien des Finanzdienstleisters U.S. Bancorp aus. Sie waren zum Stichtag 5,65 Millionen US-Dollar wert, was 3,45 Prozent seines Portfolios entspricht. Im Vergleich zum zweiten Quartal verlor die Position zwölf Prozent. Seither hat der Titel aber um mehr als neun Prozent zugelegt, die gleiche Aktienanzahl kommt also auf einen Gesamtwert von 6,18 Millionen US-Dollar.

Die Handelsplattform Alibaba entwickelte sich am schlechtesten: Der Wert der 300.000 Aktien fiel um rund 30 Prozent im Vergleich zum Vorquartal auf fast 23,997 Millionen US-Dollar. Dennoch ließ Munger auch diese Beteiligung unverändert zum zweiten Quartal. Sie machte zum Stichtag 14,68 Prozent seines Depots aus. Aktuell notiert die Aktie bei 78,5 US-Dollar, 300.000 Aktien sind also 23,55 Millionen US-Dollar wert.

Das größte Investment in seinem Portfolio war die Bank of America mit 42,49 Prozent Depotanteil zum dritten Quartalsende. Munger hielt zu dem Zeitpunkt 2.300.000 Aktien der Bank, die Ende September zusammen 69,46 Millionen US-Dollar wert waren – drei Prozent weniger als im Vorquartal. Heute notiert der Titel bei 37,61 US-Dollar. Wenn der Starinvestor die Position seither unverändert gelassen hat, haben sich die Aktien um fast 25 Prozent auf einen Gesamtwert von 86,5 Millionen US-Dollar erholt. Munger hält den Titel bereits seit 2013 in seinem Portfolio.

Das Portfolio von Starinvestor Charlie Munger hat in drei Monaten fast sieben Prozent an Wert eingebüßt. Seine 300.000 Alibaba-Aktien entwickelten sich am schlechtesten.

