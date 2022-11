Am 1. November veröffentlichte AMD nach Börsenschluss seine Bilanz für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2022. Bereits am 6. Oktober hatte der Intel-Konkurrent seine vorläufigen Quartalszahlen vorgelegt. Am 7. Oktober sackte der Kurs um knapp 14 Prozent ab. Dementsprechend verfehlte die Umsatzentwicklung von AMD deutlich die Erwartungen der Analysten. AMD profitiert weiterhin von der weltweit hohen Nachfrage nach Technologie für Rechenzentren und Grafikkarten. Allerdings war die Nachfrage insbesondere im Markt für PCs zuletzt deutlich geringer. Der Chiphersteller erzielte im dritten Quartal einen Umsatz von rund 5,6 Milliarden US-Dollar, womit AMD den Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 29 Prozent steigern konnte. Der Nettogewinn des Unternehmens schrumpfte auf 66 Millionen US-Dollar. Dies entspricht einem Minus von 93 Prozent.

Anfang Dezember 2021 startete die ausgedehnte Schwächephase des AMD-Kurses ausgehend vom All Time High bei 164,46 US-Dollar. Damit war der Chiphersteller keine Ausnahme unter den Wachstumswerten. Sein vorläufiges Tief markierte der Kurs am 13. Oktober 2022 am Level von 54,57 US-Dollar. In der Spitze entspricht dies einem Kursverlust von knapp 67 Prozent. Ausgehend vom partiellen Tief bei 54,57 US-Dollar konnte im Zeitraum von Mitte Oktober bis Mitte November wieder Boden gutgemacht werden. Aktuell verharrt der Kurs in der Widerstandszone im Bereich von 73,06 US-Dollar bis 76,40 US-Dollar. Hier wartet außerdem die obere Begrenzung des noch intakten Abwärtstrends. Kann diese Zone überwunden werden, ist auch ein Hochlauf bis zur Magic Number von 100 US-Dollar möglich. Beim Gewinn pro Aktie ist auf Basis des Geschäftsjahres 2021/2022 bis in das Jahr 2023/24 ein Plus von knapp 200 Prozent eingepreist. Damit sinkt das erwartete KGV 2023/24 auf aktuell 25,33. Kann das geplante Wachstum auch über das Jahr 2023/24 hinaus eingehalten werden, erscheint AMD fundamental fair bewertet.

Advanced Micro Devices, Inc. (Tageschart in US-Dollar) Tendenz: