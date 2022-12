Der Starinvestor Michael Burry geht in einem Twitter-Post davon aus, dass die USA sich bereits in einer Rezession befinden. Gleichzeitig warnt er davor, dass diese wirtschaftliche Krise "ausgedehnt und mehrjährig" sein könnte.

In dem mittlerweile gelöschten Tweet fügte er hinzu, dass die politischen Entscheidungsträger keine guten Optionen haben, um einen drohenden Wirtschaftsabschwung zu vermeiden: "Welche Strategie wird uns aus dieser echten Rezession herausführen? Welche Kräfte würden uns dabei helfen? Es gibt keine", so Burry. Und weiter: "Wir stehen also wirklich vor einer ausgedehnten, mehrjährigen Rezession."