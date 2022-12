In einer Studie hatte Wanda Serwinowska von der Credit Suisse ihr Kursziel auf 50,50 Euro aufgestockt und die "Outperform"-Einstufung bestätigt. Andere Experten haben sogar bis zu 60 Euro angesetzt. Serwinowska reagierte mit steigenden Gewinnprognosen auf die Klarheit zur Strompreisbremse in Deutschland, die zudem für die Unternehmen günstiger als erwartet ausfalle. RWE bleibe eine ihrer Favoriten angesichts der Mischung aus Ergebnispotenzial aus Strompreisen und breiter regionaler Aufstellung./ag/jha/

FRANKFURT (dpa-AFX) - Papiere von RWE haben sich am Dienstag nach der ersten Handelsstunde an die Spitze im Dax vorgearbeitet. Dabei gewannen die Aktien der Essener bis zu 1,3 Prozent auf 42,19 Euro. Sie gehörten damit auch europaweit zu den besten Versorgerwerten. Nur die Anteilsscheine des dänischen Wettbewerbers Orsted waren noch deutlich stärker.

AKTIE IM FOKUS RWE setzen sich an Dax-Spitze - CS sehr optimistisch

