Forscher des National Ignition Facility (NIF) nutzten Laserstrahlen, um Atomkerne bei extremer Hitze (100 Millionen Grad Celsius) zu einem größeren Atom zu verschmelzen. Erstmals sei dabei laut Insidern mehr Energie abgegeben worden, als den Lasern zugeführt wurde.

Experten rechnen damit, dass die Fusionsenergie in einigen Jahrzehnten sauberen und günstigen Strom ohne Treibhausgas-Emissionen liefern könnte. Bei der Kernfusion werden Atomkerne miteinander verschmolzen. Im Gegensatz zur Kernspaltung entsteht dabei kein radioaktiver Abfall (siehe Diagramm unten). Die Kernfusion nutzt dieselben physikalischen Mechanismen, welche die Sonne und die Sterne mit Energie versorgt.



Quelle: picture alliance/dpa/dpa-infografik GmbH

Investoren wie Bill Gates, Jeff Bezos und John Doerr hatten zuletzt viel Geld in Unternehmen gesteckt, die an der Kommerzialisierung der Fusionsenergie arbeiten. Nach Angaben der Fusion Industry Association hat die Privatwirtschaft allein im vergangenen Jahr mehr als 2,8 Milliarden US-Dollar eingesammelt, berichtet die Nachrichtenagentur Reuters.

Diese Aktien könnten profitieren



Von einem Durchbruch bei der Kernfusionsforschung könnten langfristig insbesondere Laser-Aktien profitieren, denn für die Kernfusion werden sehr starke Laser benötigt. Tatsächlich legten die Aktien vieler Laserhersteller zuletzt leicht zu. Die Aktien von Mycronic, LPKF-Laser & Electronics, IPG Photonics Corporation, Manz und Faro Technologies stehen aktuell im Plus.

Übersicht zu Laser-Aktien (ohne Gewähr auf Vollständigkeit) Unternehmensname: ISIN: Coherent Inc US19247G2066 Mycronic SE0000375115 LPKF Laser & Electronics Ag DE0006450000 IPG Photonics Corp US44980X1090 BIOLASE Inc US0909114052 DMG Mori Seiki AG JP3924800000 Luna Innovations Inc US5503511009 Manz AG DE000A0JQ5U3 Faro Technologies Inc US3116421021 Mynaric AG DE000A31C305

Quelle: Trendlink

Kernfusions-Unternehmen wie Commonwealth Fusion Systems (CFS), Focused Energy und General Fusion sind bisher nicht an der Börse notiert. Allerdings ist der börsennotierte Ölkonzern Equinor mit rund 84 Millionen US-Dollar an CFS beteiligt. Anleger könnten somit über Equinor eine indirekte Beteiligung an CFS aufbauen.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreet:online Zentralredaktion