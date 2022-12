DAX – Entlastungsschub ist nicht von Dauer

Was sich gestern am deutschen Aktienmarkt ereignet hat, hatte das Potenzial für einen letzten Aufgalopp zum Angriff auf die 15.000er-Marke. Im Handelsverlauf zeigte sich aber, dass die Marktteilnehmer die Kraft nicht aufbringen konnten, um das Niveau zu halten. Ein Großteil der Tagesgewinne wurde zum Handelsende wieder verloren. Auch wenn die Umsätze leicht angezogen haben, fehlte am Ende des Tages das Zutrauen zu einem neuen Aufwärtstrend. Ein solcher kann zwar immer noch das Jahresende versüßen, was der gestrige Handelstag gezeigt hat war allerdings, dass die Unsicherheit weiterhin groß ist. Die Indikatoren helfen derzeit kaum weiter. Die Seitwärtsbewegung im Bereich von 14.400 Punkten dürfte daher noch weiter anhalten.

S&P500 – Gute Daten helfen nur kurzfristig

Der S&P500 konnte in der vergangenen Handelssession zunächst deutlich zulegen, als besser als erwartete Inflationszahlen bekannt gegeben wurden. Allerdings wurde das Niveau, welches bereits Anfang dieses Monats schon einmal erreicht wurde, nicht gehalten und Gewinnmitnahmen überwogen am Markt. Die Umsätze konnten zwar leicht zulegen, eine nachhaltige neue Anstiegsbewegung war allerdings noch nicht zu etablieren. Das Kaufsignal beim Projektion-Oszillator hat nicht ausgereicht, um einen neuen Trend unterhalb der alten Trendlinie zu generieren. Dem Handelsauftakt am heutigen Tag, wird daher eine besondere Bedeutung zukommen. Sollten die Marktteilnehmer es schaffen, einen erneuten Aufwärtsschub zu generieren, könnte die Woche noch erfolgreich enden. Andernfalls geht die Findungsphase weiter.

Gold – Erneuter Ausbruchsversuch

Gold hat einen neuen Versuch gestartet die alte Unterstützungszone, die nun zum Widerstand geworden ist, zu überwinden. Im Tagesverlauf ist dieser Versuch auch kurzfristig gelungen, das Niveau konnte aber nicht gehalten werden. Trotzdem besteht nun eine gute Chance, dass der seit Anfang November bestehende Aufwärtstrend weiter fortgeführt wird. Dazu sollte heute ein weiterer Schub nach oben erfolgen.

Quelle Charts: ProRealTime.com Impressum

Herausgeber, Verantwortlich und Autor

Christoph Geyer, CFTe, Lindenstr. 31, 65232 Taunusstein Deutschland www.christophgeyer.de

Diese Ausarbeitung oder Teile von ihr dürfen ohne Erlaubnis von Christoph Geyer weder reproduziert, noch weitergegeben werden

Wichtige Hinweise

Diese Information ist eine Marketingunterlage im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes, d.h. sie genügt nicht allen Anforderungen für Anlageempfehlungen und Anlagestrategieempfehlungen.

Kein Abgebot; keine Beratung

Diese Information dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder eine individuelle Anlageempfehlung noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Diese Ausarbeitung allein ersetzt nicht eine individuelle anleger- und anlagegerechte Beratung.

Darstellung von Wertentwicklungen

Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine verlässliche Prognose für die Zukunft. Die Wertentwicklung kann durch Währungsschwankungen beeinflusst werden, wenn die Basiswährung des Wertpapiers/ Index von EURO abweicht.