Gold stabil

Preise für Autos erhöhen sich 2022 durchschnittlich um 13 % auf 42.790 Euro.Die EdelmetallmärkteAuf Eurobasis kann der Goldpreis bei einem leichteren Dollar zulegen (aktueller Preis 57.228 Euro/kg, Vortag 56.587 $/oz). Am 27.07.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz überschritten. Wegen der unkontrollierten Staats- und Unternehmensfinanzierung durch die Zentralbanken im Schatten der Corona-Krise haben wir das Kursziel für den Goldpreis auf 2.300 $/oz bis 2.500 $/oz angehoben und empfehlen, wegen fehlender Anlagealternativen voll in Gold, Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Da in der Aufwärtsbewegung der letzten Jahre viele schwache Hände in den Markt gekommen sind, muss auch in den nächsten Monaten mit einer eher volatilen Preisentwicklung gerechnet werden. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.Silber steigt (aktueller Preis 24,00 $/oz, Vortag 23,37 $/oz). Platin gibt nach (aktueller Preis 1.031 $/oz, Vortag 1.040 $/oz). Palladium erholt sich (aktueller Preis 1.664 $/oz, Vortag 1.628 $/oz). Die Basismetalle verbessern sich um etwa 0,5 %. Der Ölpreis steigt (aktueller Preis 86,49 $/barrel, Vortag 83,92 $/barrel).Der New Yorker Xau-Goldminenindex verbessert sich um 1,9 % oder 2,4 auf 133,6 Punkte. Bei den Standardwerten steigen Endeavour 2,7 % und Kinross 2,4 %. Bei den kleineren Werten können Argonaut 15,0 %, Intern. Tower Hill 12,1 % und Equinox 9,2 % zulegen. Bei den Silberwerten ziehen Minaurum 12,2 %, Coeur 9,8 % und Fortuna 7,2 % an. Silver Bull geben 7,0 %, Metallic 4,4 % und New Pacific 4,2 % nach.Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel seitwärts. DRD verbessert sich 2,2 %. Impala gibt 2,1 % nach.Die australischen Werte entwickeln sich heute Morgen freundlicher. Bei den Produzenten steigen Resolute 11,8 % (Vortag +4,1 %), Dacian 4,4 % sowie Capricorn und Northern Star jeweils 3,2 %. Aurelia gibt 6,3 % nach. Bei den Explorationswerten ziehen Citigold 20,0 % und Kingston 18,2 % an. Castle fallen 8,0 %, Prodigy 7,7 % und Emmerson 5,8 %. Bei den Metallwerten steigen Mincor 6,8 % und Grange 5,9 % (Vortag +5,2 %).