Darüber sprechen wir mit unserem Händler Björn und blicken zudem auf die Entwicklung an der Wall Street, die gestern ebenfalls von fallenden Kursen geprägt war. Hier warteten viele Anleger gespannt auf die Quartalszahlen von Netflix. Der Streaming-Dienst und Marktführer in diesem Bereich überzeugte mit wachsenden Abonnenten und einem Umsatzanstieg. Darauf reagierte die Aktie sehr fest und legte rund sieben Prozent in der Nachbörse zu.

Welche Faktoren waren genau für das Wachstum verantwortlich und wo befindet sich nun der Aktienkurse im mittelfristigen Bild?

Zweite Aktie mit News war Ericsson. Der Netzwerkausrüster hat hohe Kosten für den 5G-Netzausbau in seiner Bilanz und schmälert damit seinen Gewinn. Die Aktie reagierte darauf sehr schwach und notiert aktuell sogar unter dem Corona-Tief. Was sagt die Konkurrenzsituation und was kann man am Aktienkurs noch ablesen?

Dritter Wert ist Siemens Energy. Mit weiteren Problemen bei der spanischen Tochter Gamesa hören die Probleme nicht auf. Nach der Meldung kam am Vortag weiterer Druck auf, der heute im Aktienkurs aber direkt ab Handelsstart aufgeholt wurde. Somit blicken Anleger ab dem Jahrestief nun wieder auf eine deutlich positive Performance, die vor dem Hintergrund der Energietransformation weiterhin an Fahrt gewinnen könnte.

Mit Blick auf weitere Quartalszahlen und die Termine des Tages haben Sie einen umfassenden Blick auf den heutigen Handelstag.

Kommen Sie bestens informiert mit TRADERS´ media GmbH und der LS Exchange durch den Handelstag.

Risikohinweis: Den Analysen, Charts und Tabellen liegen Informationen zugrunde, welche die TRADERS´ media GmbH erarbeitet hat und die wir für vertrauenswürdig halten. Obwohl die TRADERS´ media GmbH sämtliche Angaben und Quellen für verlässlich hält, kann für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der enthaltenen Informationen keine Haftung übernommen werden. Insbesondere wird für Irrtum und versehentlich unrichtige Wiedergabe, insbesondere in Bezug auf Kurse und andere Zahlenangaben, jegliche Haftung ausgeschlossen.

Die TRADERS´ media GmbH übernimmt keine Verpflichtung zur Richtigstellung etwa unzutreffender, unvollständiger oder überholter Informationen. Dieses Dokument dient lediglich der Information. Auf keinen Fall enthält es Angebote, Aufforderungen oder Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder anderen Finanzinstrumenten. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen stellen keine "Finanzanalyse" im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes dar und genügen auch nicht den gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit der Finanzanalyse und unterliegen keinem Verbot des Handels vor der Veröffentlichung von Finanzanalysen.

Sie können insbesondere von den der TRADERS´ media GmbH veröffentlichten Analysen von Finanzinstrumenten und ihrer Emittenten (Research) abweichen. Bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, sollten Sie Ihren Anlageberater konsultieren. Ausländische Rechtsordnungen können der Verbreitung dieses Dokuments widersprechen oder diese beschränken. Das Copyright für alle Beiträge liegt bei der TRADERS´ media GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung nur mit besonderer Genehmigung des Unternehmens.