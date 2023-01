Im Saarland soll die weltweit größte Chipfabrik für Silizium-Karbid-Wafer entstehen, berichten diverse Medien. Hinter den Plänen stecke der US-Chiphersteller Wolfspeed. Aber auch der Autozulieferer ZF, der bereits im Saarland produziert, beteilige sich mit einem Minderheitsanteil, schreibt das Handelsblatt.

Die Mehrheit werde ZF dagegen am gemeinsamen Forschungszentrum halten, berichtet die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Und weitere Details sickern aus Berichten der Saarbrücker Zeitung und des Saarländischen Rundfunks durch: Das Werk, das auf dem Gelände eines ehemaligen Kohlekraftwerks in Ensdorf entstehen wird, soll schon in vier Jahren mit der Serienfertigung von Chips, die vor allem in Elektrofahrzeugen genutzt werden, beginnen. Insgesamt sollen so bis zu 1000 Arbeitsplätze entstehen.