Berlin (ots) -- Spanien, Marokko, Australien und Chile könnten bis 2030 zu wettbewerbsfähigenKosten grünen Wasserstoff in die EU und nach Deutschland liefern- Per Pipeline aus Spanien und aus Marokko importierter Wasserstoff wärekostengünstiger als heimische Produktion in Deutschland und Nordwesteuropa- Bis zur Fertigstellung der Pipelines bleibt Schiffstransport als Option, derallerdings mindestens 20 Prozent teurer ist; in diesem Fall wären die Kostenfür Wasserstoff aus Marokko, Australien und Chile zumindest wettbewerbsfähig- Weitere Ergebnisse der Studie über die Wirtschaftlichkeit von Importen vongrünem Wasserstoff präsentiert Aurora Energy Research in einem Webinar(https://zoom.us/webinar/register/WN_qMTb2MRgTZqBdsrEeUz3aw) am Mittwoch, den25. Januar 2023, um 15:00 Uhr: Anmeldung hier(https://zoom.us/webinar/register/WN_qMTb2MRgTZqBdsrEeUz3aw)Grüner Wasserstoff ist unverzichtbar für die Energiewende in Deutschland und derEU. Der REPowerEU-Plan der Europäischen Kommission sieht in ihm den Schlüsselzum Ersatz von Erdgas, Kohle und Öl, um die Treibhausgasemissionen inanderweitig schwer zu dekarbonisierenden Industrien und im Transportbereich zusenken. Daher sollen bis 2030 jährlich 10 Millionen Tonnen Wasserstoff auserneuerbaren Quellen in die EU importiert werden, das entspricht der Hälfte deserwarteten jährlichen Wasserstoffverbrauchs der EU. Modellrechnungen, die AuroraEnergy Research anhand einer Fallstudie für Deutschland durchgeführt hat,zeigen, dass Importe von grünem Wasserstoff aus bestimmten Ländern im Jahr 2030preislich mit Wasserstoff aus heimischer Produktion konkurrieren könnten."Als Lieferanten von grünem Wasserstoff für europäische Verbraucher kommen unteranderem Australien, Chile, Marokko und die Vereinigten Arabischen Emirate sowieSpanien in Frage", sagt Hanns Koenig, Managing Director Central Europe, vonAurora Energy Research. "Diese Länder haben ein hohes Potenzial für die Nutzungerneuerbarer Energiequellen und könnten den Grünstrom für dieWasserstoffproduktion zu sehr niedrigen Kosten erzeugen. Dementsprechend großist ihr Interesse an Projekten zum Wasserstoffexport." Nach den Berechnungen vonAurora liegen die Produktionskosten pro Kilogramm grünem Wasserstoff im Jahr2030 in Australien, Chile und Spanien bei 3,10 Euro, in Marokko bei 3,20 Euround in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) bei 3,60 Euro. Für inDeutschland hergestellten grünen Wasserstoff haben die Energiemarktanalysten ineiner früheren Studie dagegen Produktionskosten zwischen 3,90 und 5,00 Euro proKilogramm ermittelt.Pipelinewasserstoff aus Spanien und Marokko günstiger als heimische Produktion