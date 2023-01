Er ist damit nicht allein: JPMorgan-Analyst Marko Kolanovic bereitet sich ebenfalls auf eine Korrektur und ein 'Hard Landing' vor. Der Stratege schätzt den Markt "absolut negativ" ein und rechnet mit einer Korrektur von zehn Prozent oder mehr in der ersten Jahreshälfte.

"Die Fundamentaldaten verschlechtern sich. Und der Markt hat sich nach oben bewegt. Das muss irgendwann zusammenstoßen", so der Chefmarktstratege am Dienstag in der CNBC-Sendung "Fast Money".

Und weiter: "Ich glaube einfach nicht, dass wir bei fünf Prozent Zinsen eine funktionierende Wirtschaft haben können. Irgendetwas wird nachgeben müssen, und die Fed wird zurückweichen müssen". Laut Kolanovic könnte das noch in diesem Jahr in Form einer Zinssenkung geschehen. Der Stratege nennt Staatsanleihen und Bargeld als brauchbare "Verstecke für den Moment".

"In der Spanne zwischen Value und Growth ist Value immer noch viel attraktiver positioniert als Growth", zitiert Bloomberg Grantham. Value-Aktien könnten demnach laut Grantham in den nächsten ein bis zwei Jahren um 20 Prozentpunkte besser abschneiden als Wachstumswerte.

Autorin: Gina Moesing, wallstreet:online Zentralredaktion